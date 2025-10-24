SUPERBUS – LE LIBERTE – RENNES Rennes

SUPERBUS Début : 2026-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS ET NUMERIC MAJOR PRÉSENTENT : SUPERBUSAprès avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus fait son grand retour cette année avec leur 7ème album OK KO et revisite leurs supertubes “Lola” ft. Hoshi et Nicola Sirkis & Butterfly ft. Rori ! Après un début de tournée complète, le groupe culte vous donne rendez-vous le 10 décembre 2026 au Liberté de Rennes pour une date exceptionnelle. Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35