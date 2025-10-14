Superbus Le Forum Le Mans

Superbus

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Retrouvez Superbus au Forum !

Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient cette année avec un septième album OK KO ainsi qu’une nouvelle version de leurs supertubes “Lola” ft. Hoshi et Nicola Sirkis & Butterfly ft. Rori !

À cette occasion, le groupe culte repart en tournée en 2025 et passera par LE FORUM AU MANS le Mardi 10 Mars 2026 pour une date exceptionnelle.

Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

RDV le 10 Mars 2026 20h00 au Forum .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Superbus at the Forum!

German :

Treffen Sie Superbus im Forum!

Italiano :

Superbus al Forum!

Espanol :

Superbus en el Foro

L’événement Superbus Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Le Mans