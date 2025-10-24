SUPERBUS – LE TETRIS Le Havre

SUPERBUS Début : 2026-03-11 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient en 2025 avec un septième album, prévu pour juin , ainsi qu’une nouvelle version de leur supertube “Lola”, en featuring avec Hoshi et Nicola Sirkis. À cette occasion, le groupe culte repart en tournée cet automne ! Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

LE TETRIS 55 rue du 329ème R.I 76600 Le Havre 76