SUPERBUS – L’ESPACE DE FORGES Forges Les Eaux mardi 2 décembre 2025.

SUPERBUS Début : 2025-12-02 à 20:30. Tarif : – euros.

FORGES DEVELOPPEMENT (ASSO) PRÉSENTE : SUPERBUSAprès avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient en 2025 avec un septième album, prévu pour juin , ainsi qu’une nouvelle version de leur supertube “Lola”, en featuring avec Hoshi et Nicola Sirkis.À cette occasion, le groupe culte repart en tournée cet automne ! Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE DE FORGES RUE FRANCIS FER 76440 Forges Les Eaux 76