SUPERBUS PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

SUPERBUS Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : SUPERBUSAprès avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient cette année avec un septième album OK KO ainsi qu’une nouvelle version de leurs supertubes “Lola” ft. Hoshi et Nicola Sirkis & Butterfly ft. Rori !À cette occasion, le groupe culte repart en tournée en 2025 et passera par Paloma le 2 avril pour une date exceptionnelle. Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30