SUPERBUS – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 21 octobre 2025.

SUPERBUS Début : 2025-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Après avoir fêté leurs 20 ans d’existence en 2022, Superbus revient cette année avec un septième album, prévu pour juin 2025, ainsi qu’une nouvelle version de leur supertube “Lola”, en featuring avec Hoshi et Nicola Sirkis. À cette occasion, le groupe culte repart en tournée des festivals cet été ! Un retour à une pop-rock explosive qui saura ravir leurs plus grands fans.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69