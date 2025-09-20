SuperCoupe de la LNB : le meilleur du basket français débarque à Roland-Garros ! Stade de Roland Garros PARIS

SuperCoupe de la LNB : le meilleur du basket français débarque à Roland-Garros ! Stade de Roland Garros PARIS samedi 20 septembre 2025.

La SuperCoupe, un nouvel événement majeur de la LNB

4 équipes se disputeront le titre :

Paris Basketball – Vainqueur de la Coupe de France

AS Monaco Basket – Finaliste du Championnat de France Betclic ÉLITE

Le Mans Sarthe Basket – Vainqueur de la Leaders Cup

Boulazac Basket Dordogne – Champion de France Pro B

Les demi-finales auront lieu le samedi 20 septembre, suivies des finales le dimanche 21 septembre, sur le célèbre court Philippe-Chatrier, entièrement habillé aux couleurs du basket pour l’occasion. De nombreuses animations sont prévues également sur l’ensemble du stade tout au long du week-end.

Le programme détaillé

Samedi 20 septembre

16h : demi-finale 1 – Boulazac Basket Dordogne vs AS Monaco Basket

19h : demi-finale 2 – Le Mans Sarthe Basket vs Paris Basketball.

Dimanche 21 septembre

14h : match pour la 3e place

17h : finale.

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

La Ligue Nationale de Basketball (LNB) lance un tout nouvel événement : la SuperCoupe ! 4 matchs opposant les meilleures équipes de la saison dernière sont au programme. Et ce n’est pas tout : ce n’est autre que le mythique stade Roland-Garros (16e) qui accueille ce nouveau tournoi !

Le dimanche 21 septembre 2025

de à

Le samedi 20 septembre 2025

de à

payant

Pass journée

Disponible à partir de 18€ pour la journée du samedi (les 1/2 finales) et à partir de 22,50€ pour la journée du dimanche (Finale & petite-finale).

Pack 2 jours

Disponible à partir de 37 euros.

Tout public.

Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS

https://www.lnb.fr/elite/