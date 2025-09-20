SuperCoupe de la LNB : le meilleur du basket français débarque à Roland-Garros ! Stade de Roland Garros PARIS
SuperCoupe de la LNB : le meilleur du basket français débarque à Roland-Garros ! Stade de Roland Garros PARIS samedi 20 septembre 2025.
La SuperCoupe, un nouvel événement majeur de la LNB
4 équipes se disputeront le titre :
- Paris Basketball – Vainqueur de la Coupe de France
- AS Monaco Basket – Finaliste du Championnat de France Betclic ÉLITE
- Le Mans Sarthe Basket – Vainqueur de la Leaders Cup
- Boulazac Basket Dordogne – Champion de France Pro B
Les demi-finales auront lieu le samedi 20 septembre, suivies des finales le dimanche 21 septembre, sur le célèbre court Philippe-Chatrier, entièrement habillé aux couleurs du basket pour l’occasion. De nombreuses animations sont prévues également sur l’ensemble du stade tout au long du week-end.
Le programme détaillé
Samedi 20 septembre
- 16h : demi-finale 1 – Boulazac Basket Dordogne vs AS Monaco Basket
- 19h : demi-finale 2 – Le Mans Sarthe Basket vs Paris Basketball.
Dimanche 21 septembre
- 14h : match pour la 3e place
- 17h : finale.
* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
La Ligue Nationale de Basketball (LNB) lance un tout nouvel événement : la SuperCoupe ! 4 matchs opposant les meilleures équipes de la saison dernière sont au programme. Et ce n’est pas tout : ce n’est autre que le mythique stade Roland-Garros (16e) qui accueille ce nouveau tournoi !
Le dimanche 21 septembre 2025
de à
Le samedi 20 septembre 2025
de à
payant
Pass journée
Disponible à partir de 18€ pour la journée du samedi (les 1/2 finales) et à partir de 22,50€ pour la journée du dimanche (Finale & petite-finale).
Pack 2 jours
Disponible à partir de 37 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-20T02:00:00+02:00
fin : 2025-09-22T01:59:59+02:00
Date(s) : 2025-09-20T00:00:00+02:00_2025-09-20T23:59:00+02:00;2025-09-21T00:00:00+02:00_2025-09-21T23:59:00+02:00
Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS
https://www.lnb.fr/elite/