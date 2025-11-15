GREGORY CHANTE MOULOUDJI – ESPACE COMEDIA Toulon

SUPERCROSS DE PARIS Début : 2025-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

SUPERCROSS DE PARIS PARIS LA DEFENSE ARENA Limité à 10 places par commande. Après une édition de tous les records, le Supercross de Paris revient les 15 et 16 novembre 2025 pour encore plus de show ! A vos agendas !Ce billet donne accès aux essais libres Ouverture des portes 1h30 avant l’événement

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92