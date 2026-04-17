Supercross national Stade Municipal Lizac

Lizac

Supercross national

Stade Municipal Route de stade Lizac Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Championnat de France SX Tour Junior + Cadet et Championnat Occitanie SX 125/250cc, avec feu d’artifice et show freestyle. Rendez Vous le 18 Juillet avec les meilleurs pilotes de Supercross de France et d’Europe

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Stade Municipal Route de stade Lizac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 05 03 36 jeff.meric@wanadoo.fr

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English : Supercross national

French SX Tour Junior + Cadet Championship and Occitanie SX 125/250cc Championship, with fireworks and free-style show. Rendezvous on July 18 with the best Supercross riders in France and Europe.

L’événement Supercross national Lizac a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Moissac Terres des Confluences