Déploiement du SuperFlag D DAY live, un drapeau américain de 10m sur 15m. Selon les besoins vous pourrez vous aussi participer au déploiement de ce SuperFlag.

Monument Les Braves

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 76 48 26 38 ddaylivetv@gmail.com

English : Superflag

Deployment of the SuperFlag D DAY live, a 10m x 15m American flag. You too can participate in the deployment of this SuperFlag, as required.

German : Superflag

Ausrollen der SuperFlag D DAY live, einer 10m x 15m großen amerikanischen Flagge. Je nach Bedarf können auch Sie sich an der Entfaltung dieser SuperFlag beteiligen.

Italiano :

Distribuzione della SuperFlag D DAY live, una bandiera americana di 10m x 15m. Se richiesto, potete anche partecipare al dispiegamento di questa SuperFlag.

Espanol :

Despliegue en directo de la Superbandera D DAY, una bandera estadounidense de 10 m x 15 m. Si lo desea, también puede participar en el despliegue de esta Superbandera.

