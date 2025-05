Superjoy Concert Afropop – Médiathèque l’Odyssée Châteaugiron, 6 juin 2025 19:30, Châteaugiron.

Dans le cadre de l’événement musical itinérant Zikorezo, assistez à plusieurs concert dans les médiathèques de la commune nouvelle et des communes du Pays de Châteaugiron Communauté.

Concert afropop de SuperJoy à la médiathèque l’Odyssée à Ossé.

Les musiciens de Superjoy ont fait le pacte de mettre leurs instruments et leurs voix au service d’émotions primordiales, pour un répertoire pop ambiant, trituré et lumineux. Les textes en français et anglais du bassiste et chanteur Mathieu Al Hachimi s’enracinent dans les nuances de gris que la vie nous propose.

Informations pratiques

Tout public. Gratuit. Réservation obligatoire.

Réservations & Informations

Tél. 06 47 40 81 91 Site mediatheques.pcc.bzh

Courriel reseau.mediatheques@pcc.bzh .

Médiathèque l’Odyssée Commune d’Ossé

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 40 81 91

