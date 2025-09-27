Superkamishibaï | Dans la grotte • Compagnie La Volière Théâtre de Cusset Cusset

Superkamishibaï | Dans la grotte • Compagnie La Volière

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Début : 2025-09-27
2025-09-27

Dans la Grotte est une fabrique artisanale de dessins animés en direct, portée sur scène par un dessinateur, une comédienne et un musicien/bruiteur.
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

English :

Dans la Grotte is an artisanal live-action cartoon factory, brought to life on stage by a cartoonist, an actress and a musician/bruiser.

German :

Dans la Grotte ist eine handwerkliche Fabrik für Live-Cartoons, die von einem Zeichner, einer Schauspielerin und einem Musiker/Vertoner auf die Bühne gebracht wird.

Italiano :

Dans la Grotte è una produzione artigianale di cartoni animati dal vivo, portati in scena da un disegnatore, un’attrice e un musicista/broadcaster.

Espanol :

Dans la Grotte es una producción artesanal de dibujos animados en directo, a los que dan vida en el escenario un dibujante, una actriz y un músico/locutor.

