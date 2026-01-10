Superlateuf : Hyper Jacuzzi + Supermoon + Megadisq (Carte Blanche au collectif Le Terrier) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 00:00 – 01:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Techno organique, pop hypnotique et brit-pop rétro-futuriste : trois univers des années 90 se rencontrent pour une soirée festive orchestrée par le collectif du Terrier. Danse, liberté, éclectisme !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



