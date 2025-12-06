Superlateuf : Hyper Jacuzzi + Supermoon + Megadisq (Carte Blanche au collectif Terrier) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
Superlateuf : Hyper Jacuzzi + Supermoon + Megadisq (Carte Blanche au collectif Terrier) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes samedi 14 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 00:00 – 01:00
Gratuit : non Prix libre Tout public
Techno organique, pop hypnotique et brit-pop rétro-futuriste : trois univers des années 90 se rencontrent pour une soirée festive orchestrée par le Collectif du Terrier. Danse, liberté, éclectisme !
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com