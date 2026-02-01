SUPERLEAGUE PRO 3X3 FFBB PETIT PALAIS DES SPORTS Toulouse
SUPERLEAGUE PRO 3X3 FFBB PETIT PALAIS DES SPORTS Toulouse vendredi 27 février 2026.
PETIT PALAIS DES SPORTS 4 Rue Pierre Laplace Toulouse Haute-Garonne
Début : 2026-02-27 09:45:00
fin : 2026-02-27 22:30:00
2026-02-27
Vivez la seconde édition de la Superleague Pro 3×3 FFBB, où l’élite française affronte les meilleures équipes mondiales !
Une journée 100 % basket 3×3 placée sous l’impulsion des Toulouse Stormers, avec en point d’orgue, en soirée, un match de gala gratuit réunissant l’élite de la discipline.
Premier club professionnel de basket 3×3 de la Ville Rose, les Toulouse Stormers symbolisent l’excellence du 3×3 français. Ce vendredi, ils organisent un événement d’envergure pour préparer la saison 2026, en se mesurant aux meilleures équipes françaises et internationales.
Au-delà de la compétition, cette journée se veut un véritable moment de partage une opportunité pour les joueurs d’aller à votre rencontre, de transmettre leur passion et de faire vibrer Toulouse au rythme du basket 3×3.
Programme de la journée
– 9h45 Ouverture des portes
– 10h à 13h Phase de poule Superleague Pro
– 14h à 17h Open Start Juniorleague
– 18h à 22h30 Phase finale Superleague Pro
Un rendez-vous sportif et festif à ne pas manquer, entre performance, spectacle et convivialité. .
English :
Experience the second edition of the FFBB Superleague Pro 3×3, where the French elite take on the best teams in the world!
