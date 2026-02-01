SUPERLEAGUE PRO 3X3 FFBB PETIT PALAIS DES SPORTS Toulouse

SUPERLEAGUE PRO 3X3 FFBB

PETIT PALAIS DES SPORTS 4 Rue Pierre Laplace Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-27 09:45:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Vivez la seconde édition de la Superleague Pro 3×3 FFBB, où l’élite française affronte les meilleures équipes mondiales !

Une journée 100 % basket 3×3 placée sous l’impulsion des Toulouse Stormers, avec en point d’orgue, en soirée, un match de gala gratuit réunissant l’élite de la discipline.

Premier club professionnel de basket 3×3 de la Ville Rose, les Toulouse Stormers symbolisent l’excellence du 3×3 français. Ce vendredi, ils organisent un événement d’envergure pour préparer la saison 2026, en se mesurant aux meilleures équipes françaises et internationales.

Au-delà de la compétition, cette journée se veut un véritable moment de partage une opportunité pour les joueurs d’aller à votre rencontre, de transmettre leur passion et de faire vibrer Toulouse au rythme du basket 3×3.

Programme de la journée

– 9h45 Ouverture des portes

– 10h à 13h Phase de poule Superleague Pro

– 14h à 17h Open Start Juniorleague

– 18h à 22h30 Phase finale Superleague Pro

Un rendez-vous sportif et festif à ne pas manquer, entre performance, spectacle et convivialité. .

English :

Experience the second edition of the FFBB Superleague Pro 3×3, where the French elite take on the best teams in the world!

