Supermotard championnat Bourgogne Franche-Comté – Sur le circuit Idéal Kart Juvaincourt, 1 juin 2025 07:00, Juvaincourt.

Championnat de Bourgogne Franche-Comté SUPERMOTARD

Sur le circuit Idéal Kart.

Dès 6 ans, tous niveauxTout public

Sur le circuit Idéal Kart 240 rue de Champagne

Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 80 14 93 99 gegemotoclub@gmail.com

English :

Burgundy Franche-Comté Championship SUPERMOTARD

On the Idéal Kart circuit.

From age 6, all levels

German :

Meisterschaft von Bourgogne Franche-Comté: SUPERMOTARD

Auf der Rennstrecke Idéal Kart.

Ab 6 Jahren, alle Niveaus

Italiano :

Campionato Borgogna Franche-Comté: SUPERMOTARD

Sul circuito Idéal Kart.

A partire da 6 anni, tutti i livelli

Espanol :

Campeonato de Borgoña Franco Condado SUPERMOTARD

En el circuito Idéal Kart.

A partir de 6 años, todos los niveles

