SUPERNATURE, Domaine de la Léonardsau, Bœrsch

SUPERNATURE 1 avril – 24 mai Domaine de la Léonardsau Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T14:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:30:00+02:00

Conçue comme une immersion sensible au cœur du vivant, SUPERNATURE explore les multiples résonances entre création contemporaine et monde naturel. Animal, végétal, minéral : la nature devient source d’inspiration, territoire d’expérimentation et matière à interprétation pour les 48 professionnels des métiers d’art participants.

Par cette exposition, la frémaa affirme sa volonté de porter un regard renouvelé sur les métiers d’art et sur leur capacité à questionner notre rapport à l’environnement, au geste et à la transformation de la matière.

Laissez-vous porter par cette immersion au cœur des métiers d’art contemporains, dans l’écrin remarquable du Domaine de la Léonardsau.

INFOS PRATIQUES

Ouvert tous les mercredis, samedis et 1ers dimanches du mois de 14h à 17h30

Ouvertures exceptionnelles :

• Pour les Journées Européennes des Métiers d’art le dimanche 12 avril de 10h à 17h30

• Pour la nuit des Musées, le samedi 23 mai de 14h à 22h

• En clôture, le dimanche 24 mai de 14h à 17h30

Visites guidées sur inscription les vendredis 10 avril, 24 avril et 15 mai

Domaine de la Léonardsau

1 Rue de la Léonardsau, à Obernai

Accès par Boersch

Entrée libre

Plus d’informations : https://www.fremaa.com/supernature

Domaine de la Léonardsau Rue de Dietrich Bœrsch 67530 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « https://www.fremaa.com/supernature »}]

La frémaa a le plaisir de présenter SUPERNATURE, une exposition thématique dédiée aux métiers d’art contemporains, qui se tiendra du 1er avril au 24 mai 2026 au Domaine de la Léonardsau à Obernai. Exposition art