SUPERNOVA Toulouse

Pour célébrer comme il se doit son 10e anniversaire, le festival de la jeune création théâtrale vous a concocté une édition audacieuse et flamboyante !

Pendant trois semaines, les compagnies émergentes vont prendre d’assaut les scènes de la ville, pour vous interroger, vous émouvoir, vous faire découvrir des formes nouvelles et engagées. Une plongée dans l’effervescence de la création contemporaine, mais aussi des projets en cours à découvrir, des lectures à voir et à entendre, des rencontres-débats et des soirées de fête. Alors place à l’inédit, à l’audace et à l’intempestif !

Lieux principaux Théâtre Sorano + plusieurs théâtres et espaces partenaires dans Toulouse (Théâtre Garonne, Théâtre Jules-Julien, Centre Culturel Bonnefoy, Muséum, etc.)

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

To celebrate its 10th anniversary in style, the festival of young theatrical creation has concocted a daring and flamboyant edition!

Um seinen 10. Geburtstag gebührend zu feiern, hat das Festival für junges Theaterschaffen eine gewagte und flammende Ausgabe für Sie zusammengestellt!

Per celebrare il suo decimo anniversario in grande stile, il festival della giovane creazione teatrale ha messo a punto un’edizione audace e sgargiante!

Para celebrar por todo lo alto su 10º aniversario, el festival de la joven creación teatral ha preparado una edición atrevida y extravagante

