SUPERPAPOU MÊME PAS CAPE ! COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

SUPERPAPOU MÊME PAS CAPE ! Début : 2026-01-18 à 15:15. Tarif : – euros.

SUPERPAPOU MÊME PAS CAPE !Pas besoin de cape pour être un super-héros !Avant d’être un super-héros, SuperPapou est allé à l’école. C’est là-bas qu’il a rencontré Carl Vermont, son meilleur copain. Ensemble et avec leurs instruments de musique, ils se souviennent de leur premier jour de CM1. De leur rencontre jusqu’à leur spectacle de fin d’année, ils auront passé une année de CM1 extraordinaire. De la photo de classe, en passant par la cantine, SuperPapou et Carl Vermont vont vous faire aimer l’école.Si vous avez aimé le premier spectacle “SuperPapou contre Monsieur Plastique”, vous allez adorer celui-ci.Un super concert plein de folie avec le super-héros des tout-petits, de 4 à 104 ans.Distribution : Mathieu Bernard, Carl VermontMise en scène : Mathieu BernardAuteur : Mathieu BernardA partir de 4 ansDurée : 45min

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75