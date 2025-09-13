Superpause Festival de la photo Tavers

Superpause Festival de la photo Tavers samedi 13 septembre 2025.

Superpause Festival de la photo

7 Avenue Jules Lemaître Tavers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-09-13

L’évènement local autour de la photographie !

Superpause invite à explorer notre rapport au monde en empruntant les sentiers du patrimoine naturel de Tavers.

Photographies d’artistes français et étrangers, production d’ateliers amateurs, archives, visions chromatiques où la nature affirme sa vitalité, paysages virtuels explorant caves et espaces invisibles du territoire, images captées en bord de Loire… Autant de strates visuelles qui se superposent,

Programme en ligne sur le site de Valimage .

7 Avenue Jules Lemaître Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 53 97 valimage.tavers@sfr.fr

English :

The local photography event!

German :

Das lokale Ereignis rund um die Fotografie!

Italiano :

L’evento fotografico locale!

Espanol :

El evento fotográfico local

L’événement Superpause Festival de la photo Tavers a été mis à jour le 2025-08-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE