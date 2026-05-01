SUPERPOCKET X ECHOES OF THE JUNGLE TRIO Le Bazarnaom Caen
SUPERPOCKET X ECHOES OF THE JUNGLE TRIO Le Bazarnaom Caen samedi 23 mai 2026.
Caen
SUPERPOCKET X ECHOES OF THE JUNGLE TRIO
Le Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Soirée jazz proposée par la Cie Ne Dites Pas Non, fruit d’une rencontre avec des musiciens du collectif manceau 3h10 .
Une soirée qui sera l’occasion pour SUPERPOCKET de présenter leur deuxième album et pour ECHOES OF THE JUNGLE TRIO de vous annoncer une sortie d’album.
Soirée jazz proposée par la Cie Ne Dites Pas Non, fruit d’une rencontre avec des musiciens du collectif manceau 3h10 .
Une soirée qui sera l’occasion pour SUPERPOCKET de présenter leur deuxième album et pour ECHOES OF THE JUNGLE TRIO de vous annoncer une sortie d’album en production actuellement qui sortira à l’automne !!! .
Le Bazarnaom 35 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 50 83 contact@bazarnaom.com
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English : SUPERPOCKET X ECHOES OF THE JUNGLE TRIO
A jazz evening put on by Cie Ne Dites Pas Non, the fruit of a meeting with musicians from the Mance collective 3h10 .
SUPERPOCKET will be presenting their second album and ECHOES OF THE JUNGLE TRIO will be announcing the release of their new album.
L’événement SUPERPOCKET X ECHOES OF THE JUNGLE TRIO Caen a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité
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