SUPERPOUVOIR · ulie Nioche et Isabelle Ginot

LE PACIFIQUE CDCN 30 chemin des alpins Grenoble Isère

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Tarif au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 19:30:00

fin : 2026-03-26 20:45:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-26

Création 2026 SUPERPOUVOIR est une conversation dansée et improvisée où Julie Nioche & Isabelle Ginot exposent 25 ans de dispute en mots et en gestes, faite d’incertitudes, de questions au travail.

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LE PACIFIQUE CDCN 30 chemin des alpins Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 46 33 88 contact@lepacifique-grenoble.com

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English :

Création 2026 SUPERPOWER is an improvised dance conversation in which Julie Nioche & Isabelle Ginot present 25 years of dispute in words and gestures, made up of uncertainties and questions at work.

L’événement SUPERPOUVOIR · ulie Nioche et Isabelle Ginot Grenoble a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Grenoble Alpes