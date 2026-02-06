Supers Lotos du SCS Handball Salle du Castel Park Surgères

Supers Lotos du SCS Handball

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Plus de 2300€ de lots dont un bon d’achat de 600€, un de 200€, un de 150€, deux bons d’achat de 100€, 6 jambons secs, des lots de viande, des corbeilles alimentaires, des huitres…

Réservation sans placement par téléphone.

Buvette et restauration.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 96 74 93

Over 2,300? in prizes, including a 600? voucher, a 200? voucher, a 150? voucher, two 100? vouchers, 6 dried hams, meat prizes, food baskets, oysters…

No-obligation reservation by telephone.

Refreshment bar and catering.

