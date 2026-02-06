Supers Lotos du SCS Handball Salle du Castel Park Surgères
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Plus de 2300€ de lots dont un bon d’achat de 600€, un de 200€, un de 150€, deux bons d’achat de 100€, 6 jambons secs, des lots de viande, des corbeilles alimentaires, des huitres…
Réservation sans placement par téléphone.
Buvette et restauration.
English :
Over 2,300? in prizes, including a 600? voucher, a 200? voucher, a 150? voucher, two 100? vouchers, 6 dried hams, meat prizes, food baskets, oysters…
No-obligation reservation by telephone.
Refreshment bar and catering.
L’événement Supers Lotos du SCS Handball Surgères a été mis à jour le 2026-02-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin