Supers lotos

rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

L’association Lez arts Génésiens organise 2 supers lotos

.

rue des halles Salle des fêtes saint genis de saintonge Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 97 22 90 lezartsgenesiens@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lez arts Génésiens association organizes 2 supers lotos

L’événement Supers lotos Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-01-02 par Offices de Tourisme de Jonzac