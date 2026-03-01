Supers lotos Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois

Supers lotos

2 super lotos organisés par l’association les Échos de la Vallée du Mignon.

Premier lot par loto 600€.

Bingo, tombola, buvette et restauration.

Réservations placées.

Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 42 35

English :

2 super lotos organized by the association Les Echos de la Vallée du Mignon.

First prize per lotto: 600?

Bingo, tombola, refreshments and catering.

Reservations required.

