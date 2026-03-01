Supers lotos Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois
Supers lotos Salle des fêtes Saint-Georges-du-Bois samedi 7 mars 2026.
Supers lotos
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 13:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-07 2026-03-08
2 super lotos organisés par l’association les Échos de la Vallée du Mignon.
Premier lot par loto 600€.
Bingo, tombola, buvette et restauration.
Réservations placées.
Salle des fêtes 12 Rue du Parc Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 19 42 35
English :
2 super lotos organized by the association Les Echos de la Vallée du Mignon.
First prize per lotto: 600?
Bingo, tombola, refreshments and catering.
Reservations required.
