F*** Forever / Nuit Indie Rock 00’s SUPERSONIC Paris

F*** Forever / Nuit Indie Rock 00’s SUPERSONIC Paris samedi 26 juillet 2025.

F*** FOREVER

Qui oserait renoncer à la « F**** Forever » ?

Considérée comme la soirée emblématique du Supersonic, cette soirée dédiée à l’indie rock t’invite à passer une nuit avec Arctic Monkeys, les Libertines et les Strokes

Si ton but est de faire un bond dans les années 2010 et de faire trembler le dance floor, cette soirée est faite pour toi

Live tribute à 1h de Banga

DJ Set Indie rock 00s de Aurejaam et Marques de Sad

Si tu aimes: Arctic Monkeys / The Libertines / The Strokes / Babyshambles / Franz Ferdinand / The White Stripes / Kasabian / Kaiser Chiefs / The Killers / The Black Keys / Bloc Party / The Gossip / Interpol / Mgmt / Gorillaz / The Rapture / Muse / Editors / Queens Of The Stone Age / Foals / Metronomy / The Subways / The Hives / Razorlight / The Dandy Warhols / The Fratellis / The Kooks …

Pour t’ambiancer dès maintenant : https://spoti.fi/3AKkNxk

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le samedi 26 juillet 2025

de 23h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-26T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-27T06:00:00+02:00

Date(s) : 2025-07-26T23:00:00+02:00_2025-07-26T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4K84ZGlPf https://fb.me/e/4K84ZGlPf