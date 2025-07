Dancing Queen – Summer Disco SUPERSONIC Paris

Tous les jeudis, à partir du 31 juillet jusqu’au 28 août, le club de Bastille sortira les boules à facettes après ses concerts rock

Des chimères à paillettes du studio 54 vous donnent rendez-vous entre soul, funk et musique électronique multi facettes pour une nuit DISCO dans les années 1970.

Si vous aimez ABBA, Boney M, Donna Summer, Gloria Gaynor, Chic, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang, The Jackson 5, Bee Gees, Diana Ross, Giorgio Moroder, Village People… on vous invite sur la piste de 23h00 à 4h du matin

• Les jeudis : 31/07 – 07/08 – 14/08 – 21/08 -28/08

• De 23 à 4h

• Supersonic Club​

• Vestiaire au 1er étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cet été au Supersonic, c’est les Summer Disco !

Le jeudi 28 août 2025

de 23h00 à 06h00

Le jeudi 21 août 2025

de 23h00 à 04h00

Le jeudi 14 août 2025

de 23h00 à 04h00

Le jeudi 31 juillet 2025

de 23h00 à 06h00

payant

De 6 à 10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

