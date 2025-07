Super Jet Kinoko • Spirit Mother SUPERSONIC Paris

SUPER JET KINOKO (22h00)

(Dance punk – Osaka, JAP)

SUPER JET KINOKO est un groupe de new wave mushroom trance originaire d’Osaka, au Japon. Ce groupe rare et innovant a frappé la scène comme un météore, devenant rapidement un phénomène dans le circuit des fêtes. Leurs performances live à couper le souffle engloutissent et tordent l’espace autour d’eux, résultat de la rencontre d’artistes chevronnés et d’une énergie explosive.

Attendez-vous à une fusion de rock, de trance et d’influences psychédéliques, canalisant l’esprit des festivals et des réjouissances spontanées. Pensez-y : de l’extravagance, de la folie, du délire et de l’énergie « Ee-ya-naika ». Mais comme toujours, la musique se ressent, elle ne se décrit pas.

https://superjetkinoko.bandcamp.com/album/–2

SPIRIT MOTHER (21h00)

(Heavy psych rock – Giant Rock Records – Los Angeles, US)

Spirit Mother est un groupe de heavy-psych rock américain originaire de Long Beach, en Californie, mais qui s’est installé dans un ranch isolé dans le désert de l’est de l’Oregon.

Le groupe a reçu les éloges de la critique pour son premier album, Cadets (« a distinct chance we’ll look back on this as an early gem from a band going places » – Sleeping Shaman) et a continué avec une série de sorties cool incluant des reprises de « Everybody Knows » de Leonard Cohen et de « Cold Night For Alligators » de Roky Ericson ; cette dernière est sortie dans le cadre de leur EP Live at Volcom Studios.

En 2020, Spirit Mother a été sollicité pour un projet de pandémie visant à créer un enregistrement en direct et un film de concert dans le style du Live at Pompeii de Pink Floyd. Les fans et les critiques du monde entier ont vénéré la performance du groupe dans Live In The Mojave Desert Volume 3 qui a été publié par Giant Rock Records et Heavy Psych Sounds Records. « Spirit Mother s’en donne à cœur joie avec un set qui déchire. Il y a de l’énergie, une saveur unique et l’environnement du désert semble s’y prêter parfaitement. Si vous ne saviez pas qui étaient les Spirit Mother avant de voir ce concert, il n’y a aucune chance que quelqu’un les oublie de sitôt. Brillant ». – GBHBL.com

Depuis, Spirit Mother a gagné des fans à travers les Etats-Unis en tournant et en se produisant avec Black Water Holylight, Hippie Death Cult, et King Buffalo. Parmi les festivals auxquels ils ont participé, citons Monolith on the Mesa, Born Free Motorcycle Show, RippleFest, SoCal Psychout, Desert Stars, Echo Park Rising, et bien d’autres.

Les 3 influences : Queens of The Stone Age, The Kills, T-Rex

https://spiritmother.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=_VmwXZ_wUrk…

Samedi 2 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Il faut venir si vous êtes fans de… Kikagaku Moyo, Can & Zombie Zombie

Le samedi 02 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

