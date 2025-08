Khan • Clamn Dever • Ocean Daze SUPERSONIC Paris

KHAN (22h00)

(Heavy psych rock – Full Contact Safari Records – Melbourne, AUS)

Khan mêle psychédélisme brumeux et riffs stoner lourds avec un penchant pour les rythmes progressifs et les crescendos à l’échelle industrielle. Les paroles des chansons sont évocatrices, exhalant souvent un sentiment de découragement et de mélancolie. Vocalement, le groupe oscille entre le falsetto éthéré et le crooner hypnotique, et la plainte passionnée ponctuée de cris gutturaux occasionnels.

Les 3 influences : Soundgarden, Tool, Elder

https://khanofficial.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@khanbandofficial

CLAMN DEVER (21h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Clamn Dever est un groupe parisien inspiré par les grands classiques des 60s autant que par la scène rock contemporaine. Il est formé autour de Ludwig Dosch, poète et songwriter venu d’Allemagne.

Son ancien colocataire, Alexis Ulveling le rejoint avec une guitare lead riche en reverb. Leur ami et artiste Emmanuel Medioni les soutient à la basse et aux choeurs. Le groupe est complété par le jeu de batterie incisif du jeune Félix Langot également habile au clavier.

Coproduction franco-allemande, les chansons à la fois mélodiques et dynamiques sont portées par un solide son rock et leurs diverses influences leur donne un style original que les quatre musiciens répandent sur la ville.

Les 3 influences : Pink Floyd, Velvet Underground, The Doors

https://m.youtube.com/watch?v=zishWc6WOwc

https://m.youtube.com/watch?v=BxubEqqtNpk

OCEAN DAZE (20h00)

(Rock stoner – Paris, FR)

Ocean Daze s’inspire des codes du rock stoner avec des riffs bruts et des mélodies accrocheuses. À travers ses textes, le groupe questionne les inégalités, pose un regard critique sur les rapports de pouvoir et les schémas ancrés dans les mentalités. À quatre, ils s’approprient le genre en dépassant ses clichés, mêlant férocité et modernité. Ce programme annonce la couleur du premier album prévu pour fin 2025.

Les 3 influences : Queens of the Stone Age, Royal Blood, Soundgarden

https://open.spotify.com/…/5NikGzS9Sk15RgcRl7d6ls…

https://www.youtube.com/@OceanDazeBand

La suite de la programmation arrive très vite !

Mardi 12 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d'une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Slift, Kadavar & All Them Witches

Le mardi 12 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

