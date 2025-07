Seedy Liars • Electric Spanish • Hollow Tide SUPERSONIC Paris

SEEDY LIARS (22h30)

(Alt rock – Arras, FR)

Seedy Liars naît en 2021 à Arras, quelque part entre les heures creuses d’un lycée et les premières obsessions sonores. Le groupe développe rapidement un son à la fois rugueux et suspendu, sculpté entre tension froide et impulsion nerveuse.

Leurs influences (Queens of the Stone Age, Metz, RadioHead) ne dictent rien : elles traversent la musique sans jamais l’enfermer. Ce qui prévaut, c’est une urgence contenue, un goût pour le contraste, une manière de traiter la répétition et l’aliénation du quotidien avec des compositions à la fois frontales et flottantes.

En 2024, « Veins », leur premier album, pose les bases. En 2025, ils creusent les veines avec « a Modern Despair », un nouvel album sorti le 20 juin, un disque plus tranchant et plus affirmé.

Les 3 influences : QOSTA, RadioHead & METZ

https://soundcloud.com/seedyliars?utm_source=clipboard…

https://www.youtube.com/channel/UCMt3xFjlMSjmp3yIGKcdHqg

ELECTRIC SPANISH (21h30)

(Rock – Paris, FR)

Fondé autour du duo Carlos Alfonso et Emmanuel Medioni, Electric Spanish est un groupe de rock franco-portoricain né à Paris au tournant du COVID.

Le groupe connaît plusieurs évolutions dans son line up au fil des années mais le duo Alfonso/Medioni ne s’arrête jamais de composer, d’enregistrer et de jouer sur les scènes indés de la capitale et le projet Electric Spanish naît réellement en 2022.

Janvier 2024, signera la sortie de son premier Ep, « Obstacles ».

Le titre de cet opus fait référence aux difficultés qu’à eu la formation à se stabiliser.

Rien d’original pour un groupe de rock, les membres qui viennent et qui partent mais l’album a bien failli ne pas voir le jour et le titre sonne comme une revanche !

Il illustre aussi de manière plus générale la thématique du dépassement de soi, de la solidarité et du courage ordinaire face à l’adversité.

C’est par leur musique que les deux trentenaires conjurent ces « obstacles » grâce à une recette efficace : un subtil mélange de surf rock sixties, de psychédélisme britannique, et de post punk à la Television.

À la manière d’un film de Tarantino, et sans tomber dans le piège de la nostalgie, le groupe convoque l’imagerie sonore d’un certain âge d’or pour mieux la détourner.

Les 3 influences : The Cars, Lemon Twigs, Twin Peaks

https://open.spotify.com/…/artist/2QjvjzshLbTLwhe8VMf2lk

https://www.youtube.com/watch?v=2trkQtZRKgA

HOLLOW TIDE (20h30)

(Rock 70’s – Paris, FR)

Formé en janvier 2024 à Paris, Hollow Tide est un groupe de quatres musiciens dont le style musical est un mélange électrisant de blues, de hard rock et d’influences psyché des années 70. On retrouve des inspirations telles que Led Zeppelin ou The Who, avec des touches plus modernes à la Greta Van Fleet ou Rival Sons. Entre riffs entraînants et ballades rock mélodiques, Hollow Tide propose un show live diversifié et engageant.

Les 3 influences : Led Zeppelin, Greta Van Fleet et Rival sons

https://www.youtube.com/watch?v=XVMdZK6SjQo

Vendredi 15 août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

Si vous êtes fan de… King Gizzard and the Lizard Wizard, Osees & Slift.

Le vendredi 15 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

