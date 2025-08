Woodstock 1969 / Nuit Flower Power SUPERSONIC Paris

Woodstock 1969 / Nuit Flower Power SUPERSONIC Paris samedi 16 août 2025.

WOODSTOCK

Il fût un temps où l’innocence, l’amour, les psychotropes et la musique donnèrent naissance à un des festivals les plus mythiques de l’histoire, Woodstock

Une petite part d’histoire à laquelle on rend hommage pour une belle nuit très Flower Power

Live tribute à 1h de Kill The DJ

DJ Set Rock 60s de Vladimir Platine & TBA

Avec dans la playlist :

Love / Janis Joplin / The Doors / Jefferson Airplane / Jimi Hendrix / The Who / The Beatles / Sly and the Family Stone / Ten Years After / Grateful Dead / Creedence Clearwater Revival / Santana / Mamas & Papas / The Kinks / Cream / The Byrds / Led Zeppelin / The Turtles / Bob Dylan / Canned Heat / Otis Redding

———————————

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 15 août 2025

de 23h00 à 06h00

payant

10 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-16T02:00:00+02:00

fin : 2025-08-16T09:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-15T23:00:00+02:00_2025-08-15T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8drNM2hNv https://fb.me/e/8drNM2hNv