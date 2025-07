Kickboy • Snakes In The Boot SUPERSONIC Paris

Kickboy • Snakes In The Boot SUPERSONIC Paris jeudi 21 août 2025.

KICKBOY (22h00)

(Disco punk – Londres, UK)

Une énergie de gobelin, un disco-rock déséquilibré, un egg-punk tranchant et un hardcore thrashy, Kickboy est une proposition rauque et terriblement amusante.

En soutien à leur premier EP “Ick Boy” en 2024, le groupe a tourné au Royaume-Uni et dans l’UE, avec des concerts en tête d’affiche en France et en Belgique, ainsi que deux concerts à guichets fermés au Left of the Dial Festival de Rotterdam l’année dernière.

Les 3 influences : Fat Dog, Joe & The Shit Boys, Drahla

SNAKES IN THE BOOT (21h00)

(Garage post punk – Toulouse/Rouen, FR)

« Corneille a gravé dans le marbre que la valeur n’attend pas le nombre des années ».

Il aurait pu ajouter en déclenchant sa pédale fuzz que le rock & roll n’est pas nécessairement une histoire

d’âge, mais d’attitude.

Il se trouve que Snakes in the Boot conjugue à la jeunesse triomphante – à peine 59 ans à eux 3-, une attitude

et une maturité rarement égalées dans cette partie électrique de l’hexagone.

3 jeunes gens, donc, biberonnés à l’amplification, aux incantations post punk d’une génération qui fabrique

sa contre-culture à grands coups de larsens et de concerts sauvages.

Avec pour oncles symboliques Joe Talbot, Warren Ellis ou Alex Turner, les Snakes in the Boot rampent déjà dans

l’ombre de leurs glorieux aînés, mais n’attendront pas que vous leur marchiez dessus pour mordre.

Corneille écrivait donc sur les « jeunes âmes bien nées », Lemmy sur les jeunes âmes damnées dans sa chanson

« love you like a reptile ».

Gageons qu’ils parlaient tous les 2 du même groupe.

“Snakes in the Boot arrive, faites gaffe où vous foutez les pieds.” Mathieu Pigné (Animal Triste)

Les 3 influences : Idles, DITZ & The Black Angels

https://www.youtube.com/@snakesintheboot

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 21 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Sorry, Dry Cleaning & Opus Kink

Le jeudi 21 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

