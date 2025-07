Femme Fugazi • Sad Boys Klub SUPERSONIC Paris

FEMME FUGAZI (22h30)

(Post punk – Nijmegen, NLD)

Errant entre les frontières d’un épisode maniaque et d’une possession cathartique, où post-punk réverbérant et garage-punk effréné s’alternent dans une Danse Macabre de contradictions ; FEMME FUGAZI est le fruit d’un crime passionnel, commis par l’enfant d’amour d’Anne Clark et Amyl and the Sniffers.

Le groupe joue ensemble depuis 2022 et a déjà su impressionner beaucoup de monde en peu de temps : ils ont été le deuxième groupe le plus programmé du Popronde en 2023, se sont produits sur des festivals de renommée internationale comme Hit The City et Sniester, et ont assuré les premières parties d’artistes (inter)nationaux tels que MODEL/ACTRIZ et Claw Boys Claw.

Le 9 novembre 2024, le groupe sortira son EP de début intitulé ‘Look At You’.

https://open.spotify.com/…/artist/46aPUI1QQCkmWmw0JUaAUM

SAD BOYS KLUB (21h30)

(Post punk – Ghent, BEL)

Les années 80 n’ont jamais été aussi présentes qu’aujourd’hui, et pour le groupe gantois Sad Boys Klub, ces vibrations à la fois lugubres et groovy qui caractérisent Joy Division, Bauhaus, Killing Joke et The Sound sont une source d’inspiration inépuisable. Enrichi de sons issus du revival shoegaze actuel – pensez à DIIV ou bdrmm – ainsi que de l’inévitable touche de post-punk, ce groupe se place sans rougir et avec un son complet et original au cœur de la scène alternative d’aujourd’hui.

Avec “Concrete Man”, Sad Boys Klub a sorti un premier single très attendu en août 2024. Avant cela, le quatuor gantois est sorti de l’ombre quelques fois en concert – notamment en première partie des grands noms locaux DIRK. au Vooruit Concertzaal et RONKER au Charlatan – mais il a établi une première véritable référence avec ce titre.

Le deuxième single “Cryscene” est sorti fin février 2025. Ce titre post-punk uptempo s’appuie sur l’intensité et les explosions puissantes qui sont la marque de fabrique du groupe, avec cette fois-ci un pont menaçant et un final percutant. Un premier EP sera enregistré au printemps 2025 et sortira en octobre 2025.

Depuis sa création il y a deux ans, Sad Boys Klub a donné environ 25 concerts dans toute la Belgique. Il est temps de conquérir la France !

Les 3 influences : DIIV, Bauhaus, Whispering Sons

https://open.spotify.com/artist/4ieAxsDBhkggZeel6hevoX…

La suite de la programmation arrive très vite !

Vendredi 22 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Dry Cleaning, Amyl and the Sniffers & Model/Actriz

Le vendredi 22 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

