DBA8 • Famous Friend SUPERSONIC Paris

DBA! (22h30)

(Alternative – Liverpool, UK)

Figure de proue de la scène musicale émergente de Liverpool au cours des douze derniers mois, DBA ! s’est rapidement fait connaître pour son alchimie unique et ses fortes influences de Eels, Beck et Elastica. Ayant déjà présenté trois singles (« sinkorswim », « D.P.D. » et « Whisky ») de leur premier album, le groupe a connu un succès important sur les ondes de BBC 6 Music, avec le soutien de personnalités de premier plan telles que Huw Stephens, Craig Charles, Abbie McCarthy et Emily Pilbeam. Combinant à la perfection leur lyrisme vif et introspectif et leurs tendances hymniques, ces nouveaux venus mordants ont déjà reçu des clins d’œil dans la presse de la part de champions clés tels que DIY Magazine, Dork Magazine, So Young, CMU et Rough Trade.

Les 3 influences : Pixies, Black Lips, Elastica

https://open.spotify.com/…/63sv2157LiQM4j3aTSkayw…

FAMOUS FRIEND (21h30)

(Surf pop – Los Angeles, US)

Zachariah Carlson, alias Famous Friend, est un auteur/producteur/artiste de Los Angeles primé par l’ASCAP. S’inspirant de son éducation dans le paysage de rêve surréaliste et imprégné de célébrité de l’ouest de Los Angeles, Zach a créé l’alter ego « Famous Friend » pour se moquer des pires et des meilleurs aspects de la vie à Los Angeles. Connu pour porter des robes rouges, des boucles d’oreilles turquoise et des colliers de perles comme Audrey Hepburn dans un film de John Waters, Famous Friend mélange des guitares indie rock délavées avec de la pop programmée étincelante et des tambours post-punk, tout en explorant les thèmes de l’isolement, de la jalousie et de tout ce qu’on n’oserait jamais poster en ligne.

https://famousfriend.bandcamp.com/music

La suite de la programmation arrive très vite !

Samedi 30 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Pavement, WAVVES & Fidlar

Le samedi 30 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

