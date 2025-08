Mauvaise Pioche • Feints • Acid Gras SUPERSONIC Paris

Mauvaise Pioche • Feints • Acid Gras SUPERSONIC Paris lundi 8 septembre 2025.

MAUVAISE PIOCHE (22h00)

(Punk rock – Guerilla Asso – Montpellier, FR)

Punk de chambre, projet solo de Antho (bassiste de Guerilla Poubelle) qui compose et enregistre dans sa piaule avec les moyens du bord. A l’occasion de la sortie du prochain vinyle « Doin’ just fine » et de la tournée qui s’en suit, il s’entoure des plus fines gâchettes pour jouer en version Full Band !

Les 3 influences : Georges Brassens, Jean-Jacques Goldman, PUP

https://mauvaisepioche.bandcamp.com/

FEINTS (21h00)

(Punk hardcore – Rouen, FR)

Melange de punk et de hardcore du pays de Caux et de Rouen Rive gauche.

Pour les amateurs de Turnstile et Comeback Kid.

Les 3 influences : Comeback Kid, Turnstile, Every time I die

https://feints.bandcamp.com/album/zero-to-100-2

ACID GRAS (20h00)

(Punk – Slow Death – Paris, FR)

Punk français aux accents white trash australien, Acid Gras vient chaque soir tester son cardio dans des shows qui sentent la sueur. Après un premier album et un bon lot de concert, le trio peut se résumer ainsi : deux meufs, un mec et des riffs pour une esthétique 8.6 indémodable.

Les 3 influences : Amyl and The Sniffers, Stupeflip, The Hives

https://acidgras.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@acidgras134

Lundi 8 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Black Flag, Pup & Jimmy Eat World

Le lundi 08 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/56uNYicGW https://fb.me/e/56uNYicGW