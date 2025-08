Teenage Dads SUPERSONIC Paris

Teenage Dads SUPERSONIC Paris mardi 9 septembre 2025.

TEENAGE DADS (22h00)

(Indie pop – Melbourne, AUS)

En 2023, Teenage Dads a sorti 5 singles à succès (qui ont tous été ajoutés à la rotation élevée de triple j) en préparation de leur deuxième album à venir, MAJORDOMO. La seconde moitié de l’année 2023 a été marquée par plus de 35 dates en tête d’affiche et plus de 15 000 billets vendus, une première partie de Lime Cordiale aux États-Unis et au Canada, une place de choix au festival Yours & Owls et un concert en tête d’affiche au SXSW de Sydney. 2024 a été la plus grande année du groupe, avec des participations aux festivals Party in the Paddock, National Laneway Festival tour et The Great Escape (UK), 25 dates internationales en tête d’affiche, une première partie pour The Brook & The Bluff aux États-Unis, et 14 autres dates en première partie de Dayglow aux États-Unis et au Canada. Teenage Dads prend également la route pour célébrer la sortie de MAJORDOMO, en s’embarquant pour ce qui sera leur plus grande tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande à ce jour.

https://teenagedads.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mardi 9 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Royel Otis, Metronomy & Phoenix

Le mardi 09 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-09T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-09T19:00:00+02:00_2025-09-09T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7PSZ3LysQ https://fb.me/e/7PSZ3LysQ