Dimitri Von Büren • Kairos Bloom • DZY SUPERSONIC Paris

mercredi 10 septembre 2025.

DIMITRI VON BÜREN (22h00)

(Indie pop – Paris, FR)

Dimitri von Büren est un multi-instrumentiste et un artiste basé à Paris. Né dans le tumulte parisien, Dimitri conçoit ses compositions comme une invitation au rêve. À la croisée du rock indé, de la bedroom pop, de la soul et du jazz, Dimitri explore des sons qui lui sont propres, brisant les barrières entre les genres.

Il sort son premier album solo en 2021 “Moonlight Confession. Dimitri conçoit les chansons comme un voyage. C’est très justement ce qu’on ressent en écoutant le projet de l’artiste parisien, une escapade onirique à l’empreinte joyeuse et colorée.

Les 3 influences : Mac de Marco, Tame Impala, Tom Misch

https://open.spotify.com/…/2vgUDffA6t4Y0DYqjls57K…

KAIROS BLOOM (21h00)

(Indie alt rock – Paris, FR)

Naviguant entre indie rock introspectif, post-punk habité et spoken-word fiévreux, Kairos Bloom scrute les fractures du temps, du virtuel et de la mémoire fragmentée. Leur dernier EP, « Gallica », est une odyssée où passé et futur s’entrelacent, où Internet devient à la fois refuge et piège, sanctuaire et labyrinthe. Textes cinématographiques, riffs acérés, atmosphères brumeuses et textures éthérées : chaque morceau est une quête, entre errance initiatique (« Spaceship »), fresque archéologique (« Pangaea Nostalgia ») et vertige de l’hyperconnexion (« Sensatio »). Un kaléidoscope sonore qui pose une question impossible : que reste-t-il à explorer quand tout semble déjà archivé ?

Les 3 influences : The Strokes, Radiohead, Fontaines D.C.

https://kairosbloom.bandcamp.com/album/gallica

https://www.youtube.com/@kairosbloom/videos

DZY (20h00)

(French rock – Pantin, FR)

DZY est un groupe de rock indé français basé à Pantin, formé dans les sous-sols de la rue Delizy par 4 musiciens.

Venant chacun avec ses influences et sa fibre artistique, ce projet coloré et acide dégage une énergie électrique qui transpire.

Des textes en français, et l’esprit agité, ils partagent leurs rêves, leurs doutes dans monde désordonné ou l’imaginaire s’éloigne.

Des riffs qui tachent et des mots fins.

DZY c’est un univers à 2 réalités.

Les 3 influences : Arctic Monkeys, L’Impératrice & Reh Hot Chili Peppers

https://open.spotify.com/…/61aDH0xic2r8phtsNr4ZL2…

http://www.youtube.com/@ici_dzy

Mercredi 10 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, Téléphone, Tame Impala

Le mercredi 10 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

