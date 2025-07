Sunday Tribute – AC/DC SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – AC/DC SUPERSONIC Paris dimanche 14 septembre 2025.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

On vous donne rendez-vous pour le Sunday Tribute AC/DC, l’un des groupes les plus connus au monde. Après 20 albums et 200 millions d’exemplaires vendus, le groupe australien est sans conteste le groupe qui a fait découvrir au monde la dimension magistrale que peut avoir le hardrock

———————————

Dimanche 14 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

• Playlist du mois: https://linktr.ee/supersonicmonthlyplaylist

• Objets perdus: https://forms.gle/rZxcMgGD5G82JnMQ9

• Inscription newsletter: http://eepurl.com/gmxPzb

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 14 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-14T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-15T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-14T19:00:00+02:00_2025-09-14T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/2tMbDQopU https://fb.me/e/2tMbDQopU