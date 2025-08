Marlene Larsen SUPERSONIC Paris

MARLENE LARSEN (22h00)

(Soft rock – Unicum music – Lyon, FR)

Ayant grandi un pied dans la terre française, et l’autre dans les nuages anglais, Marlene Larsen est avant tout une songwriter, une captivante raconteuse d’histoires, qu’elle partage sans filtre grâce à une voix singulière et cristalline. Elle a bien essayé d’être cette cool sad indie girl, mais non : elle est résolument hopecore. Alors armée d’une honnêteté brutale et de beaucoup d’auto-dérision, Marlene Larsen met en lumière cette petite voix intérieure, anxieuse à souhait, et porte-parole du tréfonds de nos âmes. Sa musique se place dans un soft rock indé bien teinté 90’s, et sonne comme le coup de téléphone que l’on passe à sa meilleure amie après une séance révolutionnaire chez son psy.

Les 3 influences : Alanis Morissette, The Cardigans, Taylor Swift

https://marlenelarsen.bandcamp.com/album/attempts-at-fire

https://www.youtube.com/@MarleneVLarsen

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 25 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Girl In Red, Beebadoobee, & Mitski.

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/hNVTRtdky https://fb.me/e/hNVTRtdky