Sunday Tribute – Punk 77 (Sex Pistols, Clash, Undertones, Ramones, The Damned, The Buzzcoks…) SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Ils ont changé la face du rock à grands coups de guitares tranchantes et d’hymnes scandés le poing levé. À la fin des années 70, un vent de révolte souffle sur l’Angleterre et New York : les Sex Pistols provoquent, The Clash politisent, les Ramones accélèrent tout, pendant que The Damned ou les Buzzcocks, dessinent les contours d’un punk brut et libre

Rendez-vous pour une plongée dans l’énergie pure du punk 70’s : sans concession, juste avec le volume à fond

———————————

Dimanche 28 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

———————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 28 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

