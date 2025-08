The Jacques • The Carpets SUPERSONIC Paris

The Jacques • The Carpets SUPERSONIC Paris jeudi 2 octobre 2025.

THE JACQUES (22h00)

(Alt rock – Londres, UK)

The Jacques font parler d’eux depuis 2014. Après avoir connu presque autant de changements de line-up que The Fall, traversé des périodes tumultueuses et tragiques, mais aussi remporté des succès remarquables, le groupe est désormais prêt à se lancer dans la deuxième partie de son ascension vers la notoriété poétique et artistique.

Les 3 influences : Blur, The Clash, The Libertines

https://thejacquesworld.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/thejacquesband

THE CARPETS (20h00)

(Alt rock – Paris, FR)

The Carpets est un groupe de rock alternatif basé à Paris, fondé par Luís Santos et Nuno Pires. Portés par des influences telles que Kings of Leon, Radiohead ou Foals, leur musique mêle énergie brute, atmosphères planantes et mélodies poignantes. Avec Dennis Wörthmüller et Alexandre Mehaute en live, The Carpets imposent leur univers à travers des prestations scéniques intenses et habitées.

Les 3 influences : Kings of Leon, Radiohead, Foals

https://open.spotify.com/…/5znGkxtDONFfdFgoGoO4kP…

https://www.youtube.com/@thecarpets

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 2 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Shame, Arctic Monkeys & Fat White Family

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

