Sunday Tribute – Amy Winehouse SUPERSONIC Paris dimanche 12 octobre 2025.

Voix de velours, regard noir et sincérité à fleur de peau. Amy Winehouse a marqué son époque en seulement deux albums. Entre soul, jazz et R&B, elle a tout ramené à l’essentiel : chanter ce qu’on vit, ce qu’on perd, ce qu’on ne dit pas.

On se retrouvera pour ce Sunday Tribute au Supersonic pour replonger dans ses morceaux les plus cultes, ses montées vocales bouleversantes, et l’élégance brute d’une artiste partie beaucoup trop tôt.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

