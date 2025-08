Meagre Martin • Sienna Club SUPERSONIC Paris

MEAGRE MARTIN (22h30)

(Indie rock – Berlin, DEU)

Formé en 2021 par trois musiciens internationaux aujourd’hui basés à Berlin, Meagre Martin crée un mélange unique d’Americana, d’indie rock et de faux-country. » En novembre 2023, ils ont sorti leur premier album « Gut Punch », acclamé par la critique, suivi d’une série de singles en 2024, culminant avec la sortie de leur EP « Up To Snuff » en février 2025. Leur musique a reçu les éloges de Gorilla Vs Bear, Stereogum, BrooklynVegan et Margeaux Labat, ce qui en fait l’un des nouveaux groupes les plus excitants de Berlin.

Malgré leur formation récente, Meagre Martin a déjà effectué de nombreuses tournées. Ils ont notamment assuré la première partie d’Alt-J lors d’une grande tournée américaine fin 2023, se sont produits à SXSW en mars 2024, ont rejoint Chastity Belt pour une tournée européenne en mai 2024, ont assuré la première partie de Nation of Language en Allemagne, et se sont produits au Reeperbahn Festival, à Pop Montréal et à Pitchfork London – soit un total de 55 concerts rien que cette année-là. Ils reprendront la route en octobre, et travaillent déjà à la réalisation d’un nouvel album.

https://meagremartin.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/@meagremartin

SIENNA CLUB (20h30)

(Synth pop – Paris, FR)

Entrez dans Sienna Club, où la nostalgie prend forme à travers des guitares chatoyantes et des synthés éthérés. Retrouvez-vous dans la lueur des néons où les paroles brutes évoquent les étés analogiques et la poésie des parkings abandonnés. Ici, la vie nocturne scintillante est enveloppée dans la fumée des souvenirs, anciens et nouveaux.

https://open.spotify.com/…/artist/3DvKuRgVBV3pOkZhWNSxBs

———————————

Vendredi 17 Octobre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Dehd, Fazerdaze & Porridge Radio.

Le vendredi 17 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo