Sunday Tribute – Fontaines D.C. SUPERSONIC Paris

Sunday Tribute – Fontaines D.C. SUPERSONIC Paris dimanche 26 octobre 2025.

Véritable phénomène musical de ces dernières années, Fontaines D.C. a renversé la scène post-punk en se réinventant à chaque sortie d’album. Considéré par certains comme le nouveau Oasis, le groupe irlandais emprunte pourtant une voie bien à lui, une voie plus sombre et plus littéraire.

Entre tension rampante, poésie urbaine et énergie brute, leurs morceaux frappent juste, portés par la voix grave et hypnotique de Grian Chatten. Un rock habité, frontal, qui évoque autant la mélancolie de Dublin que le chaos intérieur d’une génération.

Ce dimanche, le Supersonic rend hommage à ce groupe devenu incontournable, reflet d’un post-punk moderne, sincère et sans fioriture.

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7ZWH9Cpc9