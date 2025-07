They’re Gonna Be Big Festival 2025 : Glaascats + House Of Women + Mary Shelley + White Flowers SUPERSONIC Paris

They’re Gonna Be Big Festival 2025 : Glaascats + House Of Women + Mary Shelley + White Flowers SUPERSONIC Paris jeudi 30 octobre 2025.

L’équipe du Supersonic vous invite à plonger dans la scène DIY internationale pour découvrir 21 nouveaux groupes coups de coeur qui ont la particularité de n’avoir encore jamais joué à Paris ! Ces groupes venus du Texas, de New York, de Suisse ou des quatre coins d’Angleterre présenteront donc pour la première fois leur musique au public parisien. Une rencontre intimiste qui aura lieu dans le quartier du Supersonic entre ses deux salles de concert (Supersonic Club et Supersonic Records) et la cave voisine de La Seine Café.

Trois jours de découverte, de rencontres, et l’assurance d’avoir vu avant tout le monde son nouveau groupe préféré, c’est ce que vous réserve le festival They’re Gonna Be Big les 28, 29, 30 octobre 2025 !

Jeudi 30 Octobre (19h/00h)

Glaascats (Alternative Rock – Fridbourg, Suisse)

Crée par une formation alternative DIY, Glaascats tisse un rock sincère et introspectif donnant naissance à un univers intime et engagé, entre tension contemporaine et quête de sens.

FFO: Men I trust, Her’s & Crumb

House Of Women (Alternative Rock – London, UK)

Nouveau souffle du rock alternatif britannique, House Of Women électrise la scène avec un grunge teinté de psychédélisme. Le groupe s’impose avec une fureur scénique et une ambition mélodique.

FFO: The Smashing Pumkins, Deftones & Yeah Yeah Yeahs

Mary Shelley (Punk – New York, USA)

Mary Shelley dynamite les codes avec un post-punk alliant disco, shoegaze et hip-hop, avec un goût prononcé pour l’expérimentation guidé par l’instinct et la liberté sonore.

FFO: The Clash, DEVO & Jack White

White Flowers (Dream Pop/Post Rock – Preston, UK)

White Flowers, duo nord-anglais, réinvente la dream pop avec une subtilité sombre mêlant électronique industrielle et post-rock atmosphérique.

FFO: Beach House, Cigarettes After Sex & Sofcult

et d’autres noms à venir !

They’re Gonna Be Big mettra à l’honneur la scène rock underground les 28, 29, 30 octobre 2025 lors de la seconde édition du festival !

Le jeudi 30 octobre 2025

de 19h00 à 23h45

payant Prévente jour 3 : 18 EUR Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

