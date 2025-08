Theodore • Tam SUPERSONIC Paris

THEODORE (22h30)

(Alt rock – United We Fly – Athens, GRC)

Theodore, artiste de rock alternatif, est un auteur-compositeur-interprète dont le son mêle des éléments de rock indépendant, d’électronique et de post-punk. Ses textes et concepts émergent d’un désir profond d’explorer des questions existentielles et éthiques, créant des chansons qui prennent vie dans des spectacles uniques, énergiques et immersifs.

Theodore a passé les dernières années à tourner à travers l’Europe et deux fois aux États-Unis. Sa performance live à SXSW a attiré l’attention de Bob Boilen, qui l’a personnellement sélectionné pour une session NPR Tiny Desk en 2019. Il s’est également produit dans des festivals renommés tels que Reeperbahn (Allemagne), Eurosonic (Pays-Bas), Primavera Pro (Barcelone) et Europavox Festivals (Clermont-Ferrand, Bologne, Vienne, Zagreb, Bucarest en tant que groupe du mois), ayant également partagé la scène avec des artistes acclamés tels que Sigur Rós, Amber Run et DIIV.

Son nouveau single « Breathe Into Me » est disponible dès maintenant. Il figure sur son cinquième album « FIRE », qui sortira le 26 septembre 2025.

Les 3 influences : M83, The National, Radiohead

https://www.youtube.com/@Theodore-Music

TAM (20h30)

(Pop indie – Paris, FR)

Tam est un musicien multi-instrumentiste formé au CNSM de Paris en jazz, bercé dès l’enfance par Prince, Pink Floyd ou encore Nirvana. Dès son plus jeune âge, il compose et se forme à plusieurs instruments, choisissant la batterie comme première arme de scène. Il fonde les collectifs expérimentaux Lurium et Occupation Favorite, et accompagne sur scène des artistes comme MaMaMa ou Kids Return, en France, en Chine et au Japon.

Aujourd’hui, Tam revient à ses racines : guitare, voix et compositions personnelles. Inspiré par Mk.Gee, Saya Gray ou Elliott Smith, il développe un univers intime mêlant pop, indie rock et électronique, dans lequel il explore sa vulnérabilité à travers des textes sincères. Installé dans son home studio, il produit ses morceaux en toute autonomie. Après deux premiers singles « Light Grows » et « Teenage 101 » sortis en 2025, un EP est attendu pour la fin de l’année.

Les 3 influences : Mk Gee, Saya Gray, Elliott Smith

https://www.instagram.com/tam.dnr/

La suite de la programmation arrive très vite !

Vendredi 14 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Future Island, Archive & M83

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

