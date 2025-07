Big Sleep • Ida The Young SUPERSONIC Paris

Big Sleep • Ida The Young SUPERSONIC Paris mercredi 26 novembre 2025.

BIG SLEEP (22h00)

(Indie pop – Dublin, IRL)

2023 a vu la sortie de leur EP “Isn’t That Sweet”, le dernier album de guitare indie contagieuse des Dublinois de Big Sleep. Il comprend les singles « Easy », « Maccy D’s », « All Of The Pretty Things » et « Shivering », qui ont tous été très bien accueillis par les radios.

Le groupe a terminé son deuxième EP avec le producteur Chris Ryan (NewDad, Just Mustard, CHALK) et est sur le point d’entamer son prochain cycle de sortie.

L’année a été très chargée pour le quatuor. Au cours des 12 derniers mois, depuis la sortie de leur premier EP, ils ont tourné avec Somebody’s Child, ont été diffusés sur les radios internationales (BBC R1, Radio X, RTÉ 2FM) et ont figuré sur les principaux éditoriaux de Spotify (New Music Friday, Hot New Bands, All New Rock), et ont effectué une tournée internationale à travers l’Europe.

Ils ont récemment assuré la première partie des concerts de CVC et Do Nothing à Dublin, et ont joué en tête d’affiche au Grand Social de Dublin et au Seabright Arms de Londres, ainsi qu’à Berlin et en Italie.

Ils ont joué dans tous les principaux festivals irlandais, dont Electric Picnic, All Together Now et Indiependance, ainsi que dans le cadre de l’Ireland Music Week, et il est juste de dire que Big Sleep est très occupé.

https://bigsleepsounds.bandcamp.com/

IDA THE YOUNG (21h00)

(Folk pop – Plzeň, CZE)

Fleurs étranges, rouge à lèvres noir, mouettes affamées, mains ridées dans la baignoire, volcans et cow-boys meurtriers — voilà l’univers d’Ida The Young.

Ce jeune groupe originaire de Plzeň se distingue par des voix intimes et directes, des textes envoûtants, et une instrumentation riche où les styles se mélangent sans complexe.

En 2023, ils sortent leur premier EP Strange Shaped Flowers, mêlant avec originalité les influences du folk et de l’Americana.

En mai 2024, leur deuxième EP Silver Thing voit le jour sur le label ostravien Korobushka Records, avec une orientation plus électronique.

En plus d’une présence grandissante sur la scène des clubs et festivals tchèques, le groupe s’est également illustré sur le festival showcase slovaque Sharpe.

En février 2025, Ida The Young part pour sa toute première tournée européenne, avec des dates en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

https://idatheyoung.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=hqaLojffEO0…

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Mercredi 26 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Big Thief, The War On The Drugs & Royel Otis

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-27T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/2OqZsCrWG https://fb.me/e/2OqZsCrWG