Sterling Press • Café Bizarre SUPERSONIC Paris

Sterling Press • Café Bizarre SUPERSONIC Paris samedi 29 novembre 2025.

STERLING PRESS (22h30)

(Dance punk – Londres, UK)

Sterling Press est un groupe de rock composé de quatre membres originaire de l’ouest de Londres, qui mélange des riffs rock énergiques avec les rythmes entraînants du dance-punk. Les membres du groupe, Marlon, Ed, Greg et Lucien, voisins d’enfance et amis de longue date, ont passé leurs années de formation à jouer dans tous les bars miteux que Londres avait à offrir, liés par leur obsession commune pour les Beatles et Blur. Après avoir vécu à Liverpool pendant quelques années, les garçons sont devenus DJ au célèbre Jacaranda Club, où ils organisaient chaque semaine des soirées disco indie et utilisaient l’argent qu’ils gagnaient pour acheter des synthétiseurs, jetant ainsi les bases de leur nouveau son.

Après avoir sorti leur premier EP « Baby Steps » début 2024, le groupe a donné ses tout premiers concerts en Europe, a fait une tournée à travers le Royaume-Uni et a sorti « No Requests », diffusé dans l’émission Introducing Rock de BBC Radio 1 avec Alyx Holcombe et dans BBC Introducing London avec Jess Iszatt.

Leur nouveau single « Concrete Trampoline » sortira le 12 mars et est leur riff le plus heavy à ce jour. Cette sortie coïncidera avec leurs tout premiers concerts outre-Atlantique, avec trois représentations à New York dans le cadre du festival New Colossus.

https://www.youtube.com/@sterlingpress

CAFÉ BIZARRE (21h30)

(Indie pop – Paris, FR)

CAFÉ BIZARRE ne nie pas ses influences : celles des années 80 et 90 à New York. On pense à Television aux Modern Lovers (oui, ils sont de Boston…), mais aussi Pavement (de Stockton en Californie). On est donc bien dans un rock lo fi, élégant et raffiné qui ne cherche pas à cacher ses émotions toujours à fleur de peau. Et quand bien même les guitares saturent l’espace, c’est toujours avec une certaine désinvolture pour mieux laisser filer un chant tout en finesse et en retenue. Au final leur indie pop s’écoute avec une petite oreille nostalgique de ces années qui tentaient encore d’inventer un nouveau rock.

Les 3 influences : Pavement, Television, Pixies

https://cafebizarre.bandcamp.com/

http://www.youtube.com/cafbiz

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Samedi 29 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Blur, Kasabian & The Rapture

Le samedi 29 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T19:00:00+02:00_2025-11-29T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5J4PAAQTR https://fb.me/e/5J4PAAQTR