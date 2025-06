Indoor Foxes • Horanauts • Tate Ammonia – SUPERSONIC Paris 19 juin 2025

INDOOR FOXES (22h00)

(Alt rock – Édimbourg, SCT)

Indoor Foxes, chanteur et auteur-compositeur écossais, fait de la musique indie rock, décrite comme « Courtney Love meets Paris Hilton vibes ; a bit pretty and very, very loud ». Indoor Foxes est le surnom de Martha Barr, qui cite des artistes comme Wolf Alice, Phoebe Bridgers, Paramore et Fatherson comme sa principale source d’inspiration. Pour Martha, Indoor Foxes est un moyen d’expression, une version plus cool et plus courageuse d’elle-même : « J’idolâtre presque ce demi-personnage que j’ai en »elle ». Je me sens comme si je portais ma veste outrancière préférée ou une très grosse paire de bottes quand je me déplace dans le monde sous le nom d’Indoor Foxes ». Le nom Indoor Foxes a été inventé il y a quelques années, inspiré par une influenceuse nommée Feral Creatures. Indoor Foxes est né lorsqu’elle a remplacé le mot « feral » par “Indoor” et le mot « creatures » par son animal préféré, le renard.

https://open.spotify.com/…/artist/6wsisvgmHy85OWQWa4TeBo

https://www.youtube.com/user/Nectar3a

HORANAUTS (21h00)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Horanauts est un groupe parisien de rock alternatif porté par l’héritage de la scène britannique contemporaine. Dans la lignée de Radiohead, Muse ou encore Nothing But Thieves, le groupe façonne une musique à la fois puissante et introspective, mêlant mélodies mélancoliques et énergie brute. Après une parenthèse silencieuse, Horanauts revient en 2025 avec des morceaux inédits aux sonorités plus abrasives et progressives.

Les 3 influences : Muse, Radiohead, Dead Poet Society

https://open.spotify.com/…/4jlKtrUuhgOhJYHiL4hWr8…

https://www.youtube.com/@horanauts

TATE AMMONIA (20h00)

(Pop rock – Paris, FR)

Tate Ammonia est un projet musical qui redessine les contours pop rock des années 70 en empruntant les sonorités du disco et de la French Touch. Leurs créations sont le fruit d’un mélange à la fois nostalgique et entraînant, ressenti dans leur premier EP « Sherwood Green » qui offre au trio une belle entrée sur la scène parisienne. Tate Ammonia revient le 19 juin pour une seconde date au Supersonic qui leur permettra de présenter leurs prochaines nouveautés…

Les 3 influences : Parcels, Billie Joel, Phoenix

https://linktr.ee/tateammonia

https://www.youtube.com/@tateammonia

———————————

Jeudi 19 Juin 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le jeudi 19 juin 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-19T22:00:00+02:00

2025-06-19T20:00:00+02:00_2025-06-20T00:00:00+02:00

fin : 2025-06-20T02:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5i3c6bWah https://fb.me/e/5i3c6bWah

Cette soirée plaira aux fans de… Wolf Alice, Sprints & The Hole.