Holiday / Nuit Best of Rock & Pop – SUPERSONIC Paris 22 juin 2025

HOLIDAY

Le 21 juin, on célèbre la Fête de la Musique mais aussi le solstice d’été

Une sélection des plus grands tubes rock aux accents solaires accompagnera la plus longue nuit de l’année : des classiques des années 1950 jusqu’aux hymnes des années 2020. Vous entendrez résonner les guitares de Island in the Sun de Weezer, See the Sun de The Kooks, King of the Beach de Wavves, It’s Summertime des Flaming Lips, sans oublier les incontournables Good Vibrations des Beach Boys ou Holiday de Green Day !

Live tribute à 1h du matin de Banga

DJ set Rock & Pop jusqu’à 6h

Une jolie manière de fêter le début des vacances

Rendez-vous au Supersonic

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Le samedi 21 juin 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Tout public.

